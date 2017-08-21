〈北部〉新竹市爭取8年 茄苳交流道延伸工程招標

2017-08-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府爭取八年、歷經四次公聽會和多次土地協議價購努力的新竹茄苳交流道向東延伸工程終於上網招標了。新竹市府工務處表示，這條向東延伸工程是連接到新竹縣寶山鄉雙林路的重要外環道，竹縣部分已在一○三年完成，但竹市路段卡在地主及路線問題，市府爭取的兩億九千多萬元經費，經多年努力，終於上網招標，準備打通這條要道。

路線、徵收及土地價購問題卡關

市府工務處表示，這條茄苳交流道向東延伸工程早在民國九十八年就已規劃要打通，主要是銜接到寶山鄉的雙林路，可說是寶山鄉通往新竹市的重要外環替代道路，但因地主對路線有意見，包括不願意民宅被徵收拆除等，市府在一○四年召開第一次公聽會無共識，接著地主反對拆民宅，直到第四次公聽會，設計規劃單位變更路線及縮短路幅後，地主才勉強同意，但又對土地採市價徵收價格問題有疑義，認為地價評議委員會所評的價格過低又卡關。

工程費2.9億 土地價購5千萬

工務處土木科長葉時青說，經多次協調與努力，這條由公路總局補助工程費兩億九千萬元及土地價購費五千萬元的茄苳交流道向東延伸工程終於完成規劃設計，並上網發包，道路長為四百五十四公尺、寬為廿公尺的四線道路。

至於土地價購問題，月底也會由市價徵收處理小組與地主進行最後協議，也讓這條延宕八年的道路工程終於往前邁一大步，如果一切順利，今年就可動工。

若一切順利 今年應可動工

葉時青說，這條向東延伸工程除是寶山鄉通往竹市的重要外環替代道路，過去卅二米寬的道路就卡在新竹市段，不僅交會的產業道路危險，也易讓行車駕駛人摸不著頭緒而迴轉，道路開闢除具正當性，也有其必要性，如今經過八年努力終於上網招標，不僅可帶動道路周邊的繁榮，也能提供民眾一條安全的道路。