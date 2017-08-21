〈北部〉新大溪圖書館 將設鳳飛飛音樂紀念館

2017-08-21

鳳飛飛紀念音樂會 昨晚登場

〔記者李容萍／大溪報導〕出身大溪的「帽子歌后」鳳飛飛於二○一二年一月三日因肺腺癌病逝香港，昨天是鳳飛飛六十五歲冥誕，大溪歷史街坊再造協會為了紀念「大溪的女兒」，昨晚在大溪月眉停車場舉辦「鳳凰于飛：鳳飛飛紀念音樂會暨故鄉尋蹤」，邀請狂美交響管樂團演奏她的作品；市長鄭文燦到場與鳳迷們一起懷念巨星，也宣布市府將在新建的大溪圖書館內規劃設置「鳳飛飛音樂紀念館」。

鄭文燦表示，桃園需要蓋兩座音樂紀念館，一座是紀念台灣民謠之父鄧雨賢，他在一九三○年代創作了二百餘首膾炙人口、流傳後世的民謠歌曲，包括「雨夜花」、「四季紅」、「望春風」等，市府已在新建的龍潭圖書館規劃「鄧雨賢音樂紀念館」。

鄭文燦說，另一座當然就是「鳳飛飛音樂紀念館」，本名林秋鸞的鳳飛飛就生長於大溪，在台灣歌謠發展史上具有獨特地位，她不只是「帽子歌后」、也是「國民天后」，在六○年代台灣正值經濟起飛時期，她的歌聲撫慰了許多工廠女工、年輕人的心靈，現代人也能從她的歌曲，可以了解每個人生命都有「一道彩虹」，都是自己人生的「追夢人」，也都會有「掌聲響起」的時刻。

新圖書館 初步選址在文化路上

由於現有大溪圖書館太小，鄭文燦說，市府計畫再蓋一座新的大溪圖書館，初步選址在文化路上，館內也會規劃「鳳飛飛音樂紀念館」；他相信桃園有了這兩座紀念館，音樂教育將可立於不敗之地。

大溪歷史街坊再造協會理事長李奕嵐表示，鳳飛飛過世已經五年，今年在她的長兄林語農與市府文化局的協助下，協會與狂美交響管樂團及鳳友會共同籌劃，昨天在她冥誕舉辦夜間紀念音樂會，除了與老歌迷們一起緬懷帽子歌后，也讓年輕朋友認識這個大溪的女兒。

李奕嵐說，鳳飛飛雖然早年就離鄉出外打拚，但對大溪鄉親來說，大溪永遠是她的故鄉，她也永遠是大溪的女兒。協會昨天也在大溪和平老街舉辦故鄉尋蹤活動，帶領遊客一起探訪鳳飛飛過往的生活足跡，並展出鳳飛飛故居中所有舞台秀服、黑膠唱片及獲獎獎盃。

紀念音樂會中安排演奏「涼呀涼」、「相思爬上心底」、「十八姑娘一朵花」、「我是一片雲」等十六首鳳飛飛膾炙人口的歌曲。