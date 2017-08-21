〈中部〉潭水亭觀音廟擲筊選主委 蔡瑞忠出線

2017-08-21

〔記者李忠憲／台中報導〕潭子區信仰中心潭水亭觀音廟，昨日舉行第十屆管理委員會主委選舉，日前雖有信徒質疑從原本的投票改為擲筊選舉疑有黑箱，但廟方表示，一切都依章程，並可消除弊端。四人角逐下，最後由蔡瑞忠當選主委，圓滿落幕。

潭水亭觀音廟昨天舉行第十屆管委會主委選舉，有信徒日前質疑往年採投票制有賄選之嫌。廟方為此在會員代表大會上修改章程，從原本投票方式改為擲筊，由觀世音菩薩圈選下屆主委。但有信徒認為是走「回頭路」，質疑其中可能有黑箱，引發議論。

參選人包括東寶里林金樹、大富里劉梅桐、潭陽里蔡瑞忠、甘蔗里賴美娟均準時到場，與現任主委邱水木一起向觀世音菩薩上香，另一名參選人潭北里李萬山則在前一天已宣布退選。

邱水木先選定一副筊後，各參選人再依唱名順序擲筊，以聖杯數最多人當選。結果，蔡瑞忠以三聖杯、一笑杯壓倒性當選。他在擲筊過程中也出現小插曲，擲第二杯後其中一個筊彈入神桌下，廟方為求慎重請攝影工作人員將筊拍照存證，再秀給各參選者確認為聖杯。蔡瑞忠說，擲筊選主委比較沒爭議，不會有派系紛爭，有利於廟務推廣。

邱水木也說，潭水亭主委一屆四年，之前九屆都是採投票制。今年有人質疑用投票方式會有賄選爭議，建議用擲筊，大家都認同，因此修改章程。另外，針對廟方組織章程修改後，一個里需有廿五位信徒才能推選委員，造成栗林、新田二個里的現任委員無法連任。廟方回應說，章程是透過代表大會修改通過。