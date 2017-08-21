〈中部〉寄養家庭安置費 明年起高於22K

2017-08-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市兒童及少年寄養家庭成長緩慢，一○三年迄今僅增加八戶，市議員鄭功進廿日質疑，寄養家庭每人每月安置費不到二萬元，比基本工資二萬一千零九元還低，才導致招募困難，要求調高至二萬二千五百元。社會局允諾從善如流，明年起調高至二萬二千五百元。

安置費低於基本工資 寄養家庭招募困難

鄭功進說，台中市每月約有五百名兒童及少年的安置需求，每人每月安置費一般兒童一萬八千二百零七元、少年一萬九千七百卅七元，安置費低於基本工資，致寄養家庭成長緩慢，一○三年一百廿一戶，一○四年一百廿五戶，一○五年一百廿四戶，一○六年一百廿九戶。

他又說，不少兒童或少年都是親生家庭發生重大變故，暫時無法提供適當的照顧，才被帶離親生家庭，藉由寄養家庭的協助。相較於機構安置的團體生活，寄養家庭更可享受到妥善又完整的家庭生活照護，更符合兒少的最佳利益。市府應調高安置費用，才能建立完整的社會安全網，保障兒少生活。

兒盟基金會表示，可以理解市府公務預算吃緊，但現行的寄養費用確實過低，實際每戶寄養安置費用一萬八千二百零七元，僅是台中市最低生活費一萬三千零八十四元的一．三九倍。事實上，他們所需要照顧的兒少可能比一般小朋友來得辛苦，如果寄養費用過低，恐會降低民眾成為寄養家庭的意願。

南台中家扶中心也指出，實務上需要寄養家庭協助的個案五花八門，不少都有身心上的創傷，部分寄養家庭甚至可能需要廿四小時照顧，希望市府在費用的補助上能有所調整。

鼓勵加入寄養行列 提高至2萬2千5百元

社會局說，截至今年六月，台中市需要安置服務的兒童及少年共有五百卅三人，其中安置於親屬家庭有六十位，安置於寄養家庭有一百六十五位，其餘均安置於兒少機構；近幾年招募新進寄養家庭，確實較之前少，為了支持寄養父母願意投入照顧的行列，寄養費用將提高至二萬二千五百元。