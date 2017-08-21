〈中部〉水溝又「坑人」 國姓長福村民怒了

2017-08-21

台21線道兩旁多無護欄未加蓋

〔記者佟振國／國姓報導〕水溝變成恐怖陷阱！南投縣國姓鄉長福村台廿一線道路，兩旁水溝多處未設護欄或加蓋，加上道路白線外空間不足及夜間視線不良，時有騎士、行人不慎衝落水溝導致傷亡，昨天凌晨又發生意外，引爆居民怒火，要求儘速改善，公路總局埔里工務段則表示，近期將邀公所、警方進一步會勘研究如何改善。

警方調查，五十三歲田姓男子昨凌晨騎無牌照機車，行經國姓鄉長福村台廿一線約十八．六公里處，失控衝入路旁排水溝，自行爬出後倒在水溝旁動也不動，民眾發現報案，警消將田男送醫，經診斷顱內出血、肋骨斷三根、氣胸及全身多處擦挫傷，警方對其酒測，酒測值高達一．一二毫克。

這次事故雖是酒駕釀禍，卻引爆鄉親怒火，怒指該路段彎曲起伏，兩側排水溝都深逾一公尺，有的路面距水溝的落差更可達二公尺，道路白線外距水溝不到五十公分，多處未施設護欄或加蓋，路上路燈又少，一不小心就會出事，先前至少有三人掉進水溝，還因此出過人命，到底要發生多少意外，相關單位才會重視，也有民眾表示「鄉民的命不值錢」、「死的不是重要人物，怎麼會被重視」。

埔里分局則是調出近一年該路段事故資料，發現去年七月至今總共發生五件汽機車事故，田男是唯一酒駕自摔掉進水溝的人。

長福村長陳俞萱則表示，數年前村內曾有老翁步行時不慎跌落排水溝不幸死亡，這種危險的水溝不改不行，希望公所儘速呈報公路總局辦理會勘，設法改善。

公路總局允邀公所、警方會勘

公路總局埔里工務段指出，考量山區道路水溝的水量大，兩側又是農田，易有雜物阻塞，一般採明溝較容易維護，若鄉親陳情需要加蓋，將邀請公所、警方進一步會勘研議。