〈中部〉太平雲梯遊客中心揭牌 推經典遊程

2017-08-21

〔記者蔡宗勳／梅山報導〕位於海拔一千公尺、山之巔的嘉義縣梅山鄉太平雲梯，預計九月廿三日啟用營運，阿里山國家風景區管理處昨天率先舉行「太平雲梯遊客中心」揭牌，並發表太興、龍眼、碧湖等周邊景點的經典遊程；阿管處處長馬惠達表示，近日將開放民眾預約購票，一天限定二千名遊客，民眾屆時可上阿管處官網連結購票。

太平雲梯遊客中心昨天上午由嘉義縣長張花冠、立委陳明文、交通部觀光局副局長張錫聰、馬惠達等人主持揭牌。張錫聰指出，太平雲梯位於大阿里山北茶道入口，遊客中心的啟用是一個重要的前奏曲，不僅提供旅遊資訊、地區導覽解說，同時也能滿足各式旅遊服務的需求。

張花冠說，太平雲梯全長兩百八十一公尺，後半段為幅度微揚階梯式吊橋，共有一百六十階，具有一定程度的挑戰性，九月廿三日啟用後，縣府將藉由交通部觀光局跨域觀光亮點計畫，在梅山老街上成立觀光文薈中心及太平雲梯轉運站，期許明年在嘉義縣舉辦的台灣燈會，吸引來自國內外旅客來嘉義遊玩。

陳明文表示，太平雲梯是他在嘉義縣長任內與擔任立委的張花冠攜手爭取，前後花了十二年時間，總算是有了美麗的果實。

阿管處副處長莊靜真表示，太平雲梯正式啟用營運後，為了管控登上雲梯的遊客人數，一律採取預約購票方式，一天僅開放二千名遊客，分十五個時段預定，民眾屆時可上阿管處官網連結購票。