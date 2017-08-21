〈中部〉愛無礙 逾2000人陪慢飛天使路跑

2017-08-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕用我的雙手為你遮風遮雨！為讓身心障礙兒童及家庭都能走出戶外享受路跑，昨天雲林縣小天使發展協會舉辦為公益而跑活動，二千多名跑友陪伴一百多名腦麻及身障兒家庭路跑，場面溫馨感人。

腦麻童放下助行器 苦練三個月

八歲中度腦麻的林洧璁放下助行器，苦練三個月，在媽媽的訓練下，昨天由全家人及志工陪伴完成二．三公里的第一次路跑；九歲的「阿溥」是重度腦麻且全盲，由媽媽推著輪椅也完成第一次路跑，他還一邊為媽媽加油，母子親密互動都是路跑感人畫面。

雲林縣小天使發展協會昨天在環球科技大學舉辦「有愛無礙─慢飛天使為公益而跑」活動，理事長張為忠表示，該會創會至今六年，第一次帶著慢飛天使及身心障礙家庭辦理公益路跑，希望喚起民眾對早期療育的關心與重視，也期盼特殊、身障兒童的家長用積極、正面態度，讓有需要的孩子儘早接受各種療育。

昨天路跑包括在環科大校園進行二．三及五公里賽程，另在東和及古坑等社區進行十公里及半馬，沿途風光明媚、風景秀麗，各類果樹種類繁多，選手可藉機貼近斗六市和古坑鄉的農村風情。

活動組長林甘說，昨天參加路跑有二千多名選手參賽，近五百名志工投入幫忙，小朋友最愛的皮卡丘、巧虎等卡通人物也到場為小天使及選手加油打氣，太日樂集、小天使「噗攏貢樂團」都加入演出，贏得滿場喝采。

雲林縣長李進勇、立委劉建國、雲林縣議員林岳璋、斗六市長謝淑亞、環球科技大學董事長許淑敏、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人都到場支持，為孩子加油，場面溫馨。