〈南部〉海安路地下街 曾是10大蚊子館

2017-08-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於五條港舊城區的海安路演變過程，可說見證台南城市發展滄桑史。從民國八十二年開挖到現在景觀改造，經歷四任市長，包括地下街工程盤根錯節的弊案官司賠償，投入超過三十三億元；它曾被詬病「毒瘤大黑洞」，遭諷是全國「最長、最貴」的地下停車場，但也寫下全國第一條街道美術館，斷垣殘壁中交織傳統與現代，成為觀光朝聖地的都市傳奇。

海安路地下街為地下二層，規劃一千一百廿二格車位，原是全國列管的十大閒置蚊子館之一，雖然好不容易於九十一年底完成路面全線通車，但當初開發地下街的招商案，一直停滯不前，直到縣市合併升格後，民國一○一年交通局先接手試營運停車場，民國一○三年以ROT案引進民間資源活化，停車率超過七成，去年三月終於被中央解除列管，脫離「污名」，後來還獲得全國「金擘獎」、「智慧城市獎」及行政院公共工程委員會的「活化閒置公共設施」績優獎等。

至於ROT案招商，交通局表示，經營業者已完成增建電梯及機電設備等，待消防安檢等認證檢驗通過後，預定今年底即可對外招商進駐地下一層部分格位，但以藝文展演與文創展售為主，不會跟地面上的商業活動重疊。

隨著路面景觀軸帶大改造，以及後續地下街商場發展如何？海安路續集反映著老城市面貌演替，篇篇故事未完結。