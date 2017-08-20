〈南部〉無懼obike City Bike運量 上看400萬人次

2017-08-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車City Bike使用人次逐年成長，去年已達三百三十萬人次，隨著新加坡oBike今年六月進入高市，City Bike照樣逆勢成長，目前已達三百站，可望突破四百萬人次。

市府環保局全國首創City Bike早於台北市YouBike，使用人次自一○○年的九萬多人次，運量逐年向上攀升，直到去年三百三十萬人次；今年更是成長快速，一至六月使用人次達兩百一十萬人次，較去年上半年成長四成，隨著下半年進入秋冬，只要天氣不熱，力拚運量增加一倍。

值得一提的是，新加坡oBike今年六月進入高市，City Bike半小時內免費仍是優勢，平日平均使用人次從一．一八萬人次增加至一．二一萬人次，假日平均使用人次從一．二三萬人次增加到一．二五萬人次，完全不受影響，反而逆勢成長。

尤其是巨蛋、中央公園等站，挾著周邊商圈優勢，又緊鄰捷運站，觀光帶動運量成長，單站每月運量近萬人次，假日每月更達一萬多人次，最受民眾歡迎。目前站體已達三百站，運量可達四百一十萬人次。

環保局長蔡孟裕表示，oBike無定點式共享單車，民眾可隨借隨停，但民眾使用oBike久了，單車會集中在熱門要點，如商圈附近、捷運站等，導致周邊oBike單車變少；City Bike定點租車成為優勢，市府也會定期派員撥車，避免單車聚集熱門點，造成周邊民眾無車可騎，更不影響市容觀瞻。