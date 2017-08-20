〈南部〉恆春醫院李安琪 唯一在地醫師

2017-08-20

出身牡丹鄉高士村排灣族

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療匱乏，行政院大手筆同意「擴建」恆春旅遊醫院，期盼吸引優秀醫師南下，卻也有不少人納悶「恆春半島沒有培養出醫師嗎？」，其實，恆春旅遊醫院就有一名出身牡丹的醫師李安琪，已經努力兩年，就盼帶給鄉親更好的醫療。

「在地醫師」的名號，讓李安琪的腸胃科門診特別受到居民信賴，透過患者們口耳相傳，對於有點尷尬的大腸鏡、胃鏡等侵入式檢查，當地的長輩們總愛找這名像自家姪女般的「李醫師」。

出身牡丹鄉高士村排灣族的李安琪說，從小跟醫院緣份很深，因為父母曾在恆春基督教醫院工作多年，考上陽明醫學系畢業後，歷經十餘年的醫師培訓取得主治醫師資格，她豪不猶豫決定返鄉服務。

她說幫助家鄉成就感較大

「幫助的是自己的家鄉，成就感比較大。」李安琪說，每個醫師的生涯規劃不同，恆春交通不便，許多醫師不願意來，有些則是孩子教育或交通因素，回鄉至今兩年，她認為薪水沒有比較好，但是事情也不多，全是為了愛故鄉，身心靈就是一種打平的狀態。

李安琪說，恆春旅遊醫院醫護人員不足、離職率高，基層還是常有薪資過低跟工作氣氛不佳的抱怨，只能期盼更多優秀醫護投入恆春半島，逐步改善當地醫療品質，「但我一定會堅守崗位服務鄉親」。