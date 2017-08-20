〈台北都會〉（因應世大運）後巷美化高門檻 平均5件申請1碰壁

2017-08-20

〔記者黃建豪／台北報導〕因應台北世界大學運動會舉辦，台北市政府為美化市容，開放民間申請後巷美化，盼藉機改善後巷破舊、堆積雜物陋況，今年編列四千多萬元預算，預計年底前完成八十處後巷美化，至今已完成約六十處，但並非每個鄰里都能成案，以大安區車層里來說，里長施桂英提出申請至今沒有下文。衛生下水道處表示，上週里長有致電追蹤進度，但要進場美化需要居民百分之百同意，該區周邊都是地下停車場，施工較複雜，下週將再派員到場會勘。

後巷美化原只鎖定世大運場館周邊，因地方需求眾多，開放全市民眾都可提出申請，卻有地方里長指出，向衛工處提出申請以來，始終沒有進度。衛工處回應，由於後巷多屬私人產權，美化的前提要件就是周邊居民得百分之百同意，且必須完成汙水下水道接管，免得未接管地區做了美化後，未來要接管時得全部打掉重做，等同浪費公帑，因此平均每五件後巷美化申請中，就會有一件無法受理。

衛工處表示，以車層里長施桂英申請的仁愛路四段巷弄來說，地底下有地下室，怕施工後造成結構破壞向他們追究責任，因此初步認定要件不符。

施桂英說，仁愛路四段的巷弄剛好是地下停車場，有人怕施工後，天花板會有漏水等狀況，衛工處稱除非大樓管理委員會同意，才願意進場，所以申請到現在一直沒辦法美化，周邊居民都很不滿，已要求衛工處下週來會勘，到時會把整棟大樓的人都找出來開會，看問題在哪。