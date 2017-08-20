〈台北都會〉「狗」民外交 50柴犬萌翻外國選手

2017-08-20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北世界大學運動會開幕典禮昨晚登場前，台北田徑場與小巨蛋外圍早已熱鬧非凡，昨下午二時起已陸續聚集人潮與團體，其中最吸睛的，莫過於召集五十隻柴犬為世大運加油的柴犬聯盟，不僅引起民眾圍觀，連外國選手進場前，都被柴犬的可愛模樣吸引，爭相擠到圍欄旁合照，「狗民外交」效果相當顯著。

昨下午四時，各國代表團搭乘遊覽車抵達前，小巨蛋外圍就有各團體聚集，有的宗教團體到處贈送聖經、有的飄揚五星旗、有人自製國旗假髮呼籲愛台，而下午三時在敦化北路、南京東路口集合的柴犬聯盟，不僅聲勢浩大，還一路呼喊「世大運加油 台灣隊加油」口號，發起快閃活動炒熱現場氣氛。

柴犬聯盟表示，他們這次行動的目的，就是要替世大運選手加油，因此號召五十隻柴犬，個別掛配不同國籍的勳章，希望藉由找外國朋友合作，達成「狗民外交」的效果。

雖然柴犬聯盟的快閃在下午三時半就結束，但該團體成員大多仍留在小巨蛋周邊，等待一睹下午四時起，陸續抵達的各國代表團風采，柴犬聯盟成員還拿起麥克風，率領民眾或用中文、或用英文為每一個各國代表團加油，讓丹麥、阿根廷等國代表團選手受寵若驚。

柴犬聯盟受訪時也說，世大運不允許攜帶寵物入場，所以他們無法參加開幕式，希望有機會能建議台北市長柯文哲，下次重大活動的開場節目可以找他們參加，保證到時門票一定熱賣。