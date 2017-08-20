〈台北都會〉世大運開幕戶外轉播嗨翻 北市府光雕秀加分

2017-08-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運開幕式門票銷售一空，為讓搶不到票的民眾共襄盛舉，台北市觀光傳播局昨在市民廣場、台北車站、信義路與基隆路口、太平洋SOGO復興館、明曜百貨等五處舉辦戶外轉播，湧現超過千人自發性到場為台灣加油，有人自備國旗，還有民間團體自製加油扇子，畫面出現台灣隊進場時，甚至有民眾身披國旗、舉起加油布條，全場氣氛嗨翻、歡聲雷動。

北市府大樓前市民廣場昨架起六面轉播牆，將台北田徑場進行的開幕式精彩畫面同步分享給民眾。昨下午三點暖場，有太極門率弟子約兩百人，頂著烈日到場並高舉「世大運圓滿成功」紅字牌，支持世大運，而世大運贊助商台北一○一也在高樓層與頂冠外牆點燈宣傳世大運。

帶兩子與太太到場看轉播的楊先生說，台灣難得舉辦大型運動賽事，一定要來加油，想買票幫台灣隊加油，但網路購票系統怪異，買不到競賽的門票。專程來看轉播的簡小姐說，她姪女交代要幫美國隊加油，台灣隊當然也要，因此準備兩面國旗，一起打氣加油。

足撞球、仿跑道看板 超人氣

觀傳局也在現場規劃「運動同樂會」系列活動，並設置「足撞球」與「上頭排球」讓民眾體驗，現場還擺設仿跑道的看板，不少民眾擺出衝向終點的姿勢，直呼有趣。

隨著晚間開幕式時間逼近，人潮聚集愈來愈多，七點開幕轉播畫面一出現，觀看轉播的民眾不斷高聲歡呼，演奏國旗歌時，全場起立，場面格外感動。各國選手逐一入場，身為賽事主辦國的台灣隊壓軸進場，進場時，觀看民眾不斷高聲歡呼，頻頻吶喊台灣加油。

此外，世大運賽事期間，市府大樓每晚六點半至十點將有光雕秀絢麗演出，開幕式畫面轉播同時，光雕秀每隔五分鐘投射到市府大樓外牆，觀傳局表示，光雕秀內容結合競賽運動及台北城市意象，讓旅客及市民對台北留下美好印象，現場民眾可以掃描牆上QR code參加遊戲競賽積分。