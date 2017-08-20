〈台北都會〉世大運選手村周遭 林口人自主掛國旗

2017-08-20

〔記者葉冠妤／新北報導〕台北世界大學運動會昨晚舉行開幕式，從中午起，林口選手村周邊就集結逾兩百輛遊覽車，負責輸運各國選手到台北田徑場參加開幕式。第一批車在三點廿分出發，對交通未造成太大影響，沿途還有不少民眾熱情揮手，高喊「Welcome to Taiwan」；此外，不少選手村周遭的社區大樓、商家自主懸掛國旗，成林口近日最美的風景，不少民眾、甚至他國選手都讚嘆。

反年改團體路過 未造成衝突

不過反年改團體也「路過」選手村參一腳，約五百人在周邊持中英文對照標語，並沒有造成衝突。

零星車輛不知交管 誤進禁區

林口選手村的各國選手昨下午搭乘遊覽車出發到北市參加開幕典禮，超過兩百輛遊覽車停在選手村周邊，但由於上週就開始實施交管，並封閉部分路段，昨只有零星不知情民眾的車輛在路上「進退兩難」。

在選手遊覽車出發前，由軍公教組成的「全民執政黨」在下午兩點左右，搭著十三輛遊覽車浩浩蕩蕩出現，約五百人「路過」選手村，拿著中英文對照的旗幟、標語，高喊著蔡英文下台、台灣隊加油等口號，過程沒有發生衝突，反年改團體停留不到廿分鐘就離開，讓世大運選手們經歷了一場另類陳抗體驗。

此外，不少選手村周遭的社區大樓、商家自主懸掛國旗，成林口近日最美的風景，不少民眾、甚至他國選手都讚嘆。

新北市交通局提醒，世大運選手村營運至九月二日，包括民治路全線及仁愛路、四維路部分路段全天封閉，仁愛路另有調撥車道，市區也禁行十五噸以上大貨車；賽事期間因大部分選手車輛會集中從文化北路林口Ｂ出口上下國道一號，建議用路人若要從國道進出林口，可改走林口Ａ文化一路出口。