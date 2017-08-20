〈台北都會〉工程又流標 信義國中非營利幼兒園惹議

2017-08-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市籌備第二所非營利幼兒園，原訂下個月在信義國中開辦，但工程三度流標，已報名的家長擔心會影響孩子受教權益，教育處表示，已檢討底價進行第四次公告招標，透過分項驗收，希望趕在九月底、十月初先行開學。

市議員張芳麗接獲家長陳情指出，信義國中第二所非營利幼兒園已經招生，但教室至今都還未整建，不知如何上課，「原本六月就要完工」，憂心影響孩子的受教權益。

教育處副處長陳淑貞表示，開標日期將再確認，如順利標出預估工期為四十五個工作天，希望能在九月底、十月初先行開學。