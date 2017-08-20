〈台北都會〉興建預算少？ 國影中心3度流標

2017-08-20

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新莊副都心的台灣電影文化園區籌建延宕十二年，去年終於塵埃落定，由新北市府興建號稱「國家級影廳、地標級外觀」的國家電影中心（簡稱國影中心），文化部則負責內部裝潢、軟體及營運，但礙於興建預算僅三．五億元，七月歷經兩度流標後，八月檢討標案內容後重新招標，最後仍告吹，廿三日將四度開標，市府表示這次只需一家廠商投標即可成案，「應該是有機會！」

占地二．六九公頃的「台灣電影文化園區」，第一期工程為國家電影中心，用途為保存見證台灣電影歷史與文化發展的電影資料，面積一公頃，由新北市負責出地、興建，再移交文化部營運；第二期工程則將打造一．六公頃的電影文化園區，除有電影主題商城，更結合影視人才培訓、產業媒合、技術研發，推動電影文化產業。

據了解，工程流標原因是廠商認為經費過低才卻步，近期包括新北市立美術館、八里行政園區等大型工程都面臨此問題。

新聞局：標案內容讓廠商誤解

新北市新聞局長張其強表示，國影中心畢竟是國家級建築，新聞局和工務局在預算控管上仍相當謹慎；新聞局新聞行政科長賴素惠補充，先前標案內容讓廠商有所誤解，誤以為國影中心內裝映演設施、辦公空間等也含括在內，才認為預算不夠。

工務局：只負責蓋建物 無內裝

新北市工務局新建工程處長詹榮鋒坦言，「不可否認廠商之前認為預算過低」，但經檢討後，澄清新北只須負責興蓋建物，也減少部分項目，降低成本，至於內裝則由文化部負責。

詹榮鋒說，檢討後八月重新招標，已經吸引兩家廠商投標，「算有正面回應了！」但根據採購法規定須有三家廠商投標，才會又再流標，廿三日開標只需一家廠商投標即可，應該有機會，若順利招標出去，最快今年底或明年初就可動工，仍可望在二○二○年完工。