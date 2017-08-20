〈北部〉冬山舊河道蓋新橋 民憂殺風景

2017-08-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉的舊冬山橋為縣定歷史建築，早期是梅花湖一帶住戶通往冬山市區重要橋樑，因橋面窄小，大車難以會車，縣府計畫在旁另建新橋，居民憂心蓋新橋破壞冬山河舊河道景觀，盼謹慎評估；縣府強調，設計新橋時，會將舊河道周邊景觀納入考量。

舊冬山橋 寬4.7米難會車

建於一九三○年的舊冬山橋，橫跨冬山河舊河道，在一九七六年台九線的新冬山橋啟用前，曾扮演重要角色，是日治時期留存至今，且仍在使用的完整橋樑。

舊冬山橋長度三十公尺，橋面寬度四．七公尺，大型車輛不好會車，汽、機車相會同樣是險象環生，冬山鄉民代表楊弘旻說，狹窄橋面不僅潛藏安全顧慮，車流常在橋上回堵，盼縣府改建，或另建新橋。

擬花2千萬 蓋12米寬新橋

舊冬山橋是宜蘭縣歷史建築，無法拆除改建，縣府打算在南側新建十二公尺寬的新橋，銜接台九線、冬山舊街，經費約兩千萬元，預計明年動工，舊橋則保留做自行車、行人使用，

不過，消息傳出後，當地住戶質疑有必要建新橋嗎？居民說，冬山河舊河道景觀，是社區總體營造累積的成果，當地老榕樹也有相當歷史，擔心蓋新橋大興土木，恐得移走老榕樹，河道美景可能一去不復返。

200米長河道 已有3座橋

居民指稱，冬山河舊河道從新冬山橋往羅東方向約兩百公尺距離，目前已有三座橋，如再蓋新橋，河道上充斥著水泥橋，由於各座橋樑相距不遠，應可滿足當地交通需求，請縣府謹慎評估有無建新橋的必要性。

縣府：規劃會兼顧景觀

縣府工務處表示，新橋設計還在討論，依照現有構想，十二公尺寬的橋面，包含車道及行人空間，假使另建新橋，會把冬山河舊河道景致一併評估，將聽取地方人士意見，做適當規劃。