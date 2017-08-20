〈北部〉林志城、吳兆德兩校長 獲師鐸獎

2017-08-20

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市元培醫事科技大學校長林志城以產業導向、學生本位設計課程，讓學生提早臨床實習，並特聘大師指導學生；新竹縣忠孝國中校長吳兆德推動創意的「閱讀馬拉松」和「行動書庫」，引導孩子閱讀，兩人同獲師鐸獎。

林志城表示，會繼續奉獻所長，為教育盡心力；吳兆德謙稱只是代表受獎，學校的績優表現，是師生一起努力的成果。

林志城曾獲WIIPA國際發明創新科技展等多項殊榮，並開設「走讀臺灣茶」磨課師課程，吸引很多學生選讀，就連貝里斯總督與諾魯總統兩位友邦元首等外國友人都到學校飲茶、賞茶，了解此數位學習課程。

他也推動技職再造計畫，包括投入近億元建置全國第一間cGMP藥品量產中心與中北部最新穎的OSCE臨床技能中心，去年更投入三千萬元設立食安檢測人才培訓基地。並設立全球唯二、全台唯一的影像醫學大學博物館，建置cGMP模擬藥廠與智慧長照宅，更通過高齡友善認證的科技大學。

忠孝國中曾榮獲全國「閱讀磐石獎」，在吳兆德的用心推動下，不但營造良好的閱讀環境，且成為全國四所最佳晨讀學校之一。

每班教室後方張貼「閱讀馬拉松」進度表，只要全班平均三十名學生讀完一本書，並通過心得測驗，就可以往下一站邁進。