〈北部〉（苗栗）災損晚勘查 公館棗農憂難辦救助

2017-08-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年尼莎颱風襲台，導致苗栗縣公館鄉紅棗出現裂果、落果、倒伏等災情，達到農業天然災害現金救助標準，但有棗農感嘆，風災過後太晚會勘，早已自行收拾完果園，憂心無法通過資格認定。

縣府︰會協助農民釐清相關事項

苗栗縣政府農業處農務科長徐春良說，申請補助截止日期至二十一日，目前他還不確定相關情形，等待申請截止後狀況會更清楚，縣府會盡力協助農民，釐清相關事項。

苗栗縣公館鄉是全國最大紅棗專業產區，生產的紅棗遠近馳名，已經成為公館鄉招牌農產品，受到消費者喜愛。

類似狀況 最好儘快拍照存證

公館鄉長曾美露表示，中央太晚公布是導致棗農怨嘆的原因，可以感受到棗農前往鄉公所申請時的不滿，她呼籲以後中央應該儘快辦理相關程序和作業，畢竟果園需要收拾，等到棗農收拾完再去勘查，的確太慢，她也呼籲農民，若發生類似狀況，儘快拍照存證。

有棗農指出， 颱風過境時紅棗正進入採收期，被打落一地，心血泡湯，補償公文卻拖了一段時間才宣布，但是許多棗農災後早已把果園整理完畢，導致申請勘查後無法通過資格認定，質疑相關單位核定災損補助的速度是否太慢。

公館鄉紅棗栽種面積約六十公頃，一分地約可生產兩千斤紅棗，尼莎颱風帶來的降雨，導致紅棗出現裂果、落果，植株較小者甚至倒伏，縣府估計受損程度約二成五。