〈北部〉世大運賣一日券 竹縣民怨買不到票

2017-08-20

〔記者黃美珠／竹縣報導〕台北世大運昨天開幕，但男子足球賽前天已先在新竹縣登場，由俄羅斯對戰巴西，許多球友想買票觀賽卻不得其門而入。民國黨新竹縣議員邱靖雅昨天砲轟台北市政府的售票機制，指問題出在一日票券制，北市府賣一天或單一賽場的票且完全不清場，讓有的賽事明明現場觀眾冷冷清清，想買票進場者卻無票可買。

世大運︰各場館決定是否現場售票

台北世大運發言人楊景棠說，針對前述狀況，前晚已緊急開會檢討過。各賽事門票除之前網路預售，每天都還保留一成，供當天第一場開賽前一小時現場出售。 此外，各場館總經理對於各場次，也有權視當天實際入內的觀眾人數，在不影響事前已購票者權利下決定是否再次現場售票。

邱靖雅說，一場難得且可點亮台灣的國際賽事，連世界羽球球后戴姿穎都願意放棄攸關排名的亞錦賽，毫不遲疑力挺，她自己也掏腰包買了很多票邀請親友到新竹縣看賽，沒想到這套售票機制讓有心參與的民眾敗興。

邱靖雅說，為什麼不依場次售票呢？這樣可以讓更多觀眾進場支持賽事，也讓出賽的選手可以更有企圖心和信心。

為此，她轉知民國黨主席徐欣瑩胞弟、民國黨籍台北市議員徐世勳，請他向柯P反映，要求檢討改進。

新竹縣政府表示，所有售票機制、收益都由台北市政府負責，縣府無權過問，但一日票券機制確實引發不少民怨。

非依場次售票 無法進場民眾橋上觀戰

男子足球賽繼前晚俄羅斯PK巴西後，昨天南非對上烏克蘭，也出現民眾買不到票，索性頂著烈日站在竹北斜張橋上觀戰，跟場內觀眾台上的空位形成強烈對比。

此外，一日票券機制也讓足球這類戶外賽事的觀眾，明顯出現白天冷、晚上熱的現象，畢竟白天烈日當頭沒幾個人受得了，昨天早上男子足球賽南非對烏克蘭之戰就可看出。