〈北部〉桃園今年169場淨灘清85噸垃圾 寶特瓶最多

2017-08-20

〔記者謝武雄／大園報導〕市府環保局昨早在大園區埔心溪出海口舉行淨灘活動，包含中油桃園煉油廠等單位約有兩百人一同淨灘，環保局長沈志修表示，此次淨灘共清出十九項海洋廢棄物，總重量一五四八公斤，前三名為寶特瓶、塑膠瓶蓋、外帶飲料杯，寶特瓶一二八四件高居海洋垃圾之首。

埔心溪出海口昨清出1284件寶特瓶

沈志修說，今年已舉辦一六九場淨灘活動，主要集中在竹圍、永安兩漁港周邊，以及桃園市主要河川出海口沙灘，估計參加者超過萬人，共清理出八十五公噸垃圾。

沈志修表示，為響應「國際淨灘日」（每年九月第三個週六），此次活動特別引入國際淨灘行動流程，記錄垃圾種類及數量，發現在海洋垃圾中，塑膠類比例極高，已造成海洋生態問題，根據目前紀錄，有超過二六○種的物種，曾誤食海洋垃圾或遭垃圾纏勒、甚至死亡。

沈志修說，這次淨灘清出數量最多的是寶特瓶，共一二八四件，其次是塑膠瓶蓋八五二件、外帶飲料杯六六○件、免洗餐具四七二件、塑膠提袋三○八件；而塑膠瓶蓋大都是寶特瓶的蓋子，可見寶特瓶隨意亂丟相當嚴重，呼籲民眾愛護海洋從減少使用一次性容器開始。

沈志修表示，值得慶幸的是，以往沙灘上隨處可見的針筒、針頭只有四件，也讓沙灘危險性大為降低，這與近年來醫療廢棄物處理上軌道有很大關係。

昨天的淨灘活動除中油桃園煉油廠員工，另有艾克爾國際科技公司、圳股頭水環境巡守隊、內海墘水環境巡守隊、沙崙海岸巡守隊等約兩百人參與，市議員徐其萬、游吾和也到場為淨灘民眾打氣。