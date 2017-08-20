〈中部〉中彰投苗拚鐵道 林揆:中央願協助

2017-08-20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中彰投苗首長會議暨ＣＥＯ協力成長營昨在台中舉行，會中聚焦軌道建設議題，台中市長林佳龍更代表四縣市提出「中台灣觀光鐵道整合計畫」，期望串聯四縣市交通，帶動經濟及就業機會。行政院長林全說，中央建設與地方發展願景需互相配合，中央未來在前瞻基礎建設、年度預算方面皆可提供協助。

林全、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、立委黃國書、張廖萬堅等人皆出席這場會議，並共同啟動「中央拚前瞻，點亮中台灣」儀式。

林佳龍更代表四縣市提出「中台灣觀光鐵道整合計畫」，期望串聯四縣市交通，帶動經濟及就業機會。

林佳龍表示，他代表四縣市提出中台灣觀光鐵道整合計畫，再搭配前瞻建設，將軌道運輸串聯起來成為觀光路線，從苗栗舊山線到台中、彰化，並連結到南投集集支線，若再配合轉乘建設，讓交通更四通八達，將可帶動地方經濟及就業機會。

林佳龍並指出，區域治理平台也積極爭取苗栗海線鐵路雙線化、捷運藍線連結南投等，期望能儘快落實這些計畫，帶動中部地區繁榮發展。

林全表示，台灣在過去威權體制下，許多地方自治沒有落實，地方與中央權責也未能劃分清楚，他上任後，希望貫徹及落實地方自治，讓各地擁有不同特色與表現，不是全國一致，而是可以「一國多制」，並讓彼此觀摩學習。

林全說，前瞻基礎建設計畫的軌道建設，中央建設與地方發展願景需互相配合，在台中、彰化、南投及苗栗地區建設部分，中央未來在前瞻基礎建設、年度預算方面皆可提供協助。