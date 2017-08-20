〈中部〉搶修台電破管有功人員 林全頒獎鼓勵

2017-08-20

〔記者何宗翰／台中報導〕八一五大停電事件後，行政院長林全昨天視察台中發電廠，特別頒獎鼓勵日前搶修爐管破裂有功人員，並勉勵台電員工，現在擁核、反核一大堆爭議，「政策是整個社會來決定，台電員工秉持專業在努力，不是代罪羔羊，不應該用這種方式來污衊台電！」

林全昨天視察台中發電廠的中控室，瞭解日前爐管破裂的原因及搶修過程，並頒獎給有功人員，他致詞時表示，電是人類文明的所在，台灣的電力正面臨轉型，台電才會飽受各界批評，台電這麼大的國營事業，難免效率上有點不好，能做儘量做，「在電廠工作是努力讓台灣的文明往前走，是承受壓力的無名英雄！」

藍營民代抗議 顏莉敏試圖翻牆入內

林全視察台中發電廠，立委顏寬恒等藍營民代則動員市民到場抗議，顏寬恒痛批，中央政府能源政策錯誤，電力供給系統不堪一擊，中部人長期忍受火力發電的嚴重空污，犧牲了肺部健康，仍換來缺電的窘境，政府欠中部人一個交代、欠台中市一個承諾。

林全原訂下午一點從電廠正門進入視察，顏寬恒等人苦等許久要遞交陳情書，林全改從後門進入，引起抗議群眾不滿，和警方發生推擠，市議員顏莉敏、楊正中等人還試圖爬過大門進入。

立法院副院長蔡其昌強調，自己始終住在海線，到台中發電廠抗議很多次，關心海線居住品質也已卅年，下週立院就要審查前瞻基礎建設預算，裡面就包含太陽能、離岸風力發電，大家希望不要缺電、有乾淨的電，「新政府已提出解決方式，預算就在那裡，就差最後一哩路！」