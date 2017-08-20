〈中部〉東山路二段拓寬通車 15分到新社

2017-08-20

施工近4年 斥資10.6億

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區東山路二段番仔城至中興嶺路段拓寬工程，耗資十億六千多萬，施工近四年終於完工，昨天舉行通車祈福典禮，將全長二．七公里、遇雨坍方中斷的狹窄蜿蜒山路，拓寬成廿米的四線道、並興建八座橋，解決大坑到新社道路壅塞問題，省時一半且更安全，從大坑地區直通新社、東勢一路順暢。

拓寬為20米、4線道

東山路二段道路拓寬工程由中央與地方各出資七、三成，在前市長胡志強任內開工，今年七月中現任市長林佳龍任內完工通車，昨天結合東山路路平工程共同舉辦通車祈福典禮，內政部長葉俊榮與市長林佳龍、立委盧秀燕和當地民代幾乎都到場慶祝，場面熱鬧。

連絡大坑與新社的東山路一二九線是大坑往新社必經道路，但山路狹窄彎曲，只有八到十二米的二線道，沿途多處Ｓ型彎道，上下班時間行車壅塞、假日常塞車，花海節的車流更是嚴重回堵，加上地處順向坡，每逢颱風大雨，道路就坍方中斷。

拓寬工程將東山路拓建為廿米寬四線道，由於山路蜿蜒、高低落差大，且地質敏感，除興建八座橋樑跨越山壁以截彎取直、跨越崩塌地、減少挖填山壁，減輕山林和生態破壞，最後路段中興嶺圓環，軍方營區圍牆也退縮讓道，讓道路寬暢筆直，從大坑到中興嶺行車時間從半小時減少一半。