〈中部〉熱吻破魔咒 八卦山大佛成幸福聖地

2017-08-20

〔記者湯世名／彰化報導〕就是要打破「分手」魔咒！坊間曾流傳彰化市八卦山大佛是「情侶禁地」，市公所不畏傳言，昨天在八卦山九龍池觀景平台舉辦「愛在彰化~卦山夕照情人音樂會」，有數百名情侶、夫妻檔參加，還有許多人穿著紅色、粉紅色服裝，讓外界見證他們忠貞不渝的愛情，現場活動滿檔，熱鬧滾滾，市長邱建富更宣示今後這裡將是「幸福聖地」！

活動在昨天下午二時許首先展開農特產文創市集，緊接著由音樂會接力登場，邀請了多位偶像級藝人與網紅歌手，以及當紅的團體到場演出，卡司陣容十分堅強，現場聚集大批身穿紅色或粉紅色服裝的情侶、夫妻檔，彼此互動甜蜜，甚至還現場熱吻，羨煞旁人。

對於情人來八卦山大佛會離異的傳聞，參加活動的夫妻檔都說：「根本沒這回事！」他們來這裡遊玩好幾次，感情愈來愈甜蜜，要分早就分了；還有一對情侶檔說，九龍池景觀平台視野開闊，居高臨下可俯瞰彰化平原，遠眺可觀看西濱海岸風情，尤其夕陽西下映照彩霞餘暉的景致，更增添浪漫風情，他們預定了今年七夕還要再來這裡。

市長邱建富表示，市公所選在這裡辦情人音樂會，讓大家聆聽精彩的樂曲，還有浪漫的夕陽相伴，別有一番風情，他還宣示今後這裡將是「幸福聖地」，現場熱鬧滾滾。