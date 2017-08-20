〈中部〉搭彰客直達溪頭 要先領號碼牌喔

2017-08-20

九月一日試營運首航 詢問度爆滿

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太受歡迎了！彰化─溪頭線公車即將上路，乘客要先領乘車號碼牌，才能排隊上車！

彰化市、員林市分頭開往南投鹿谷的溪頭直達車，彰化市確定將於九月一日試營運首航，而員林市將於九月二日上路，由於每天去、回程只有各三班車，銀髮族詢問度爆滿，彰化客運彰化站已貼出超大張的公告，就怕銀髮族沒看到，這張公告也在群組瘋傳。

發車前卅分鐘發牌 每人限取一張

彰化客運彰化站貼出的公告寫著，旅客於每班發車前三十分鐘至服務台，索取當班次乘車號碼牌，每人限取一張，隔日無效。領取號碼牌後排隊上車，先排隊優先上車。營運班次為七點二十分，七點四十分，八點整，從彰化客運彰化站發車。如無法搭到該班次的旅客可轉搭高鐵台中站到溪頭的車輛。

彰化客運經理陳錫寬表示，返程直達車為下午二點、下午二點三十分、下午三點，同樣也要領取乘車號碼牌，但與去程發車不同的是，先抵達溪頭的旅客就可以先選回程的班次，以方便掌控停留在溪頭的時間，不必再等發車前三十分鐘再來領號碼牌。

「員林─溪頭線」將從員林靜修路的轉運站發車，九月二日上路，發車班次與「彰化─溪頭線」相同，員林客運總經理黃錦生表示，將會與彰客協商，也會考慮跟進彰客的做法。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜表示，因為行車路線有經過高速公路，因此試營運期間中間不停靠，以直達車行駛。

許僅宜表示，以前沒有直達車，彰化縣民要搭公車到溪頭，就算從彰化市出發，也須先到高鐵台中烏日站，再換公車，光是等車、換車的時間，大約需要三個小時，未來搭直達車在不塞車情況下，彰化到溪頭約七十分鐘路程，員林到溪頭約六十分鐘路程，彰化溪頭單程全票一五七元、半票六十五歲以上長青族七十九元；員林溪頭單程全一四一元、半票七十二元。

許僅宜說，縣內六十五歲以上長青族，持長青福利卡搭乘直達車，以半票優惠，並從長青卡每月儲值一千元扣抵。