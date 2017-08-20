〈中部〉媲美世大運 雲林身障運令人感動

2017-08-20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕人人都是冠軍！雲林縣昨天在虎尾國小大禮堂舉行身心障礙運動會，不論坐著輪椅或坐在地上比賽，全縣三百多名身心障礙朋友大聲喊叫為自己或為隊友加油，也有家屬看到自己的孩子能夠上場比賽贏得榮耀，紅著眼眶全程參與，雲林縣長李進勇直喊：「今天每個人都是第一名。」

坐地排球、坐姿拔河等競技

雲林縣身心障礙運動會昨天在虎尾國小大禮堂熱情登場，除了肢體障礙朋友，也有許多心智、聽語障礙者投入運動競賽，有身障奧林匹克運動會納為正式比賽項目的坐地排球，還有趣味十足的坐姿拔河、羽球、籃球與健力，讓身障朋友大展身手。

一年一度的雲林縣身心障礙運動會，今年由雲林縣復健青年協進會主辦，開幕式由復健青年協進會圓夢三太子舞隊揭開序幕，李進勇偕同各社福團體和所有家長一起為全縣身障選手喝采與祝福。

李進勇肯定參賽選手的勇氣與熱情，強調身心障礙無法禁錮靈魂，鼓勵身障者參與運動增強體能，展開與人和團體合作的開始，還為拔河及坐地排球開球與大家同樂。

李進勇：人人都是金牌得主

李進勇強調，昨天的身障者運動會和現正舉辦的世大運一樣令人期待與感動，稱許每個人都是金牌得主。

主辦單位安排手語翻譯員全程手語翻譯，提供無障礙的溝通；全場三百多名身心障礙者共同參與競賽，個人項目有羽球、籃球、定點射擊與健力比賽，團體賽的「坐地排球」及「坐姿拔河」考驗技術與體力，全場加油聲雷動，毫無冷場，氣氛HIGH到不行，歡度專屬他們的運動會。