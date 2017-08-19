〈南部〉陳夢如揪團 資助10貧童長大

2017-08-19

〔記者邱灝唐／台南報導〕攤開十年來資助的兒童資料和信件，台灣世界展望會資助人陳夢如表示，每一位都像她的孩子。她當年憑藉一股愛心與熱血加入志工服務，之後更邀集親朋好友成為資助圈，十年來已捐助兩百多萬元。

今年卅五歲在補習班工作的陳夢如回憶，當初從飢餓三十接觸台灣世界展望會，參與計畫時想邀請更多人發揮愛心，「但起初害怕被拒絕不敢主動分享」；因此她把相關訊息放在通訊軟體MSN上，卻意外地收到熱烈迴響，久未聯絡的同學和同事都詢問如何加入，漸漸地成立一個廿人的資助圈，共同幫助九位國內、一位國外兒童。

陳夢如每到繳交款項的時候，都會帶著孩子的信件及年度成長報告挨家挨戶拜訪收款，雖然十年來有些朋友退出，甚至質疑金錢的流向，但「看著滿滿的信紙和照片，挫折也就不算什麼了。」她強調，只要能夠真正幫助到人，就算要花費很多時間也不辛苦，「用自己的生命去影響他人的生命，是一件值得的事情。」

受到資助的小孩年齡橫跨幼稚園到高中，他們的表現沒讓陳夢如失望。從國小接受資助、高三生小歡（化名）今年參加全國青年盃舉重大賽獲得冠軍；陳夢如開心地說，雖然她仍然單身，但這項消息就像是她的孩子贏得金牌一樣，內心充滿感動。

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，這項計畫資助國內兒童每月兩千元、國外兒童七百元，因此陳夢如和她的資助圈十年來已捐款兩百多萬元；不過，國內尚有一千五百多名弱勢兒童需要支援，因此邀請外界響應計畫。