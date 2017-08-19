〈南部〉隱沒80年 李火增攝影作品重現

2017-08-19

《看見李火增》新書出版

〔記者劉婉君／台南報導〕hTC、7-ELEVEn因設計考量，第一個或最後一個英文字母以小寫呈現，而這樣的用法，早在日治時期的林百貨就有。「台灣總督府登錄寫真家」李火增於一九三九年拍攝的「五棧樓」林百貨照片中，可以看到林百貨的立面招牌上，「HAYASHi」（日語「林」的英文拼音）字尾的「i」就是小寫，引起熱議。李火增當時拍攝的照片，在隱沒八十年後，近日隨著《看見李火增》一書出版，也首度發表。

為台灣總督府登錄寫真家

一九一二年出生的李火增是「富二代」，家中經營中藥行，當時一部萊卡相機的價格相當於一部汽車或兩棧樓，李火增出生的台北建成町，鄰近照相材料行及寫真館聚集的太平町，是當時的「萊卡寫真俱樂部」成員之一，與攝影家鄧南光、張才並稱「攝影三劍客」，《看見李火增》一書編者王佐榮說，日治時期全台有八十六人取得「台灣總督府登錄寫真家」，其中本土寫真家包括李火增在內共有廿人，李火增的作品與一般排排坐的老照片不同，他的作品充滿溫度，每一張都是故事。

王佐榮說，李火增逝世於一九七五年，當時台灣仍處於戒嚴時代，經歷過二二八事件、白色恐怖的老一輩多不愛談論當時的生活細節，李火增的作品因此被隱沒八十年，一直未曾發表，直到四年前其孫在整理父親遺物時，才意外發現李火增留下的底片，總計約有六千張照片。

《看見李火增》收錄的為一九三五至一九四五年的台灣，全書約兩百張照片，包括台北、台南、花蓮等地，每張照片都可以看到許多細節，不僅呈現了日本殖民最後十年的台灣社會樣貌，更捕捉當時的庶民生活景象。以一九三九年的林百貨及末廣町商店街來說，可看到當時林百貨的立面招牌上的「HAYASHi」，最後一個字母為小寫，不過，目前尚無法得知當時這樣設計的原因，即使是現年九十三歲的老員工石允忠也不知情，有人猜測是否為了避免與數字「1」混淆。

另一張照片中則可看到林百貨街角種了許多椰子樹，還有俗稱「水銀燈」的街燈，以及對面「安海街御舍營所」（現富華飯店位址）。