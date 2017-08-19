〈南部〉塗鴉高手彩繪 變電箱變公共藝術

2017-08-19

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕只要善用巧思，不起眼的變電箱，也能成為美化景觀的公共藝術品。

仁德區公所 廣場大改造

仁德區公所邀請塗鴉高手方崇原跨刀，為廣場進行大改造，他採寫實彩繪的形式，讓十一座變電箱變身成懷舊風的家具，包含傳統的映像管電視機，以及古銅色的木質音響與櫥櫃，系列的街頭藝術創作陸續完工，引起矚目。

被網友誇讚具「神蹟降臨」功力的方崇原，其實已在仁德公所進行了創作三部曲，區長郭鴻儀說，六年前，先邀請他於後側的倉庫鐵捲門噴漆塗鴉，當時的構圖走的是前衛風，為舊建築帶來新的視覺效果。

兩年前，仁德公所修建完工後，大門兩側牆壁，以及一座直立式的電表等，也委請方崇原創作，他改變畫風，以情境式的3D構圖，走可愛的路線。

這次是第三度合作，方崇原採寫實彩繪的手法，讓變電箱化身生動的街頭藝術品，尤其一旁就有公車亭，行經的民眾乍看之下，還誤以為路邊擺了復古家具，相當特別。

方崇原說，這也是他生平首度為變電箱彩繪，比起平面牆壁可以畫任意圖，立體物件則會受限於形狀與厚度，創作上比較困難。

兩個禮拜 完成十一座

方崇原指出，他希望透過主題創作，賦予物件新的生命力，讓平凡無奇的變電箱，不再那麼單調、無趣，以兩個禮拜的時間，完成十一座。

七十二年次的方崇原，綽號「虫子」，高中時期對塗鴉產生興趣，潛心學習，後來自創公司，提供噴繪的客製化服務，作品常被PO上網，贏得好評。