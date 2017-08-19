〈南部〉200家勞檢違規 77家給付加班費不足

2017-08-19

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高市勞工局稽查事業單位，昨公布二百家違法業者，其中，高雄鐵路地下化工程包商國登營造，因積欠多名勞工工資，被罰最重、達卅萬元，對此鐵工局表示，去年底已與國登解約，地下化工程工期不受影響。

包商挨罰 鐵路地下化不影響

勞工局指出，開罰二百家業者中，高達七十七家給付加班費不足，其次是未給假日工資，或休假日出勤未給加倍工資，有五十三家業者違規，另超時工作有四十八家業者，被處罰二萬至卅萬元不等。

國登營造因積欠多名勞工工資，情節重大，是此波被罰最重的違規業者，罰款卅萬元；法頌婚紗攝影因未全額發給勞工工資、加班費給付不足等違規事項，開罰十九萬元。不過，國登、法頌等業者都提出訴願，強調並未違反法規。

至於傳出鐵路地下化工程有勞工未拿到工資，國登營造公司遭勞工局重罰，鐵工局說，去年發現該公司有些狀況，已提前與國登營造解約，並不影響鐵路地下化工程進度及左營段的工期。

科技廠超時加班 被重罰32萬

此外，勞工局也公布「工讀生及外勞大廠」等專案檢查的違規業者共十四家，包括要求勞工單月加班達一百廿四小時的科技廠，被勞工局重罰卅二萬元；勞工局強調，將持續針對違法事業單位複查。

勞工局長鄭素玲表示，除持續稽查違反勞動法令的事業單位，也會加強勞檢的質與量，除受理申訴案件，勞工局也會大幅擴增專案檢查，抽查轄內高違規業別，截至上半年已檢查一千多件，裁處五百卅件，裁處金額高達二千九百廿七萬元。

此外，加強暑期工讀生專案檢查，近日也會針對醫療院所、物業管理機構重點查核，若違法屬實，將依法裁處二萬至一百萬元罰鍰，並公布事業單位名稱，業者勿存僥倖心態。