〈南部〉課輔志工辦營隊 助瑞源學童離3C

2017-08-19

〔記者王秀亭／鹿野報導〕「不希望學弟妹暑假都和3C產品為伍，辦場球類夏令營吧！」鹿野鄉瑞源小學堂學生志工邱育芳的一個簡單想法，促成為期兩周的雙球營，讓瑞源地區學童暫時拋開電腦與手機，一起用樂樂棒球、籃球消耗體力。邱育芳說，看著學弟妹們為了贏球的共同目標而努力，犧牲暑假當志工很值得。

即將升上高職一年級的邱育芳，去年在瑞源小學堂校長徐坤民鼓勵下，只要學校下課，就到小學堂當小志工，幫忙照顧參加課輔班的學弟妹。她說，暑假期間小學堂沒開課，社區裡的小朋友不是騎腳踏車在社區趴趴走，就是整天窩在電腦前，或拿著家長手機玩遊戲，暑假不應該這樣過，不如自己的社區來辦場免費營隊，讓小朋友遠離電子產品，迎向大自然。

徐坤民說，小志工有心，瑞源小學堂就來幫忙完成，在瑞源國小及鹿野鄉社區健康促進協會的協助下，經過六、七月的籌畫，八月如期開辦「雙球營」，星期一、三、五是樂樂棒球營，二、四、六是籃球營，六名學生志工樂當教練的小幫手，扛起營隊雜務工作，陪著社區小朋友用運動過暑假。

昨天上午是樂樂棒球營最後一天，邱育芳說，近三十名社區小朋友在營隊開辦之初，「很吵、講話很衝」，經過兩星期的學習、磨合，越來越互助合作，共同為贏球而努力。