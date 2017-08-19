〈南部〉恆春中元豎孤棚 28米燈篙創新高

2017-08-19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春民俗信仰活動「中元豎孤棚」將於九月五日登場，恆春鎮公所昨早找來高達二十八公尺的綠竹，舉辦「豎燈篙」儀式祈求活動順利，為即將到來的中元節活動拉開序幕。

公所擲筊請示進行

今年農曆閏六月，目前還未進入農曆七月，但恆春鎮公所主辦人員擲筊請示後，決定於昨天進行「豎燈篙」儀式，特別從高雄旗山山區尋得豎孤棚歷史上最高的二十八公尺綠竹，在恆春鎮長盧玉棟及里長們祝禱鳴炮下，緩緩將燈篙安置在孤棚架上。

恆春鎮公所指出，「豎燈篙」是向好兄弟們祈求庇佑賽事平安，「豎燈篙」也稱為「豎旛」，是給好兄弟請帖的意思，也是對神祇「召告」此地舉行祭典歡迎共襄盛舉，燈篙豎得愈高，就代表請帖發的愈遠，「類似電信業的基地台」，可以召集更多的好兄弟前來孤棚享用供品。

9月4日踩街 5日開戰

今年刺激的豎孤棚活動在九月五日晚間開戰，前一天有選手及各社區踩街遊行，五日傍晚有出身恆春歌手王中平、張秀卿及藝人孔鏘登台，還有民眾最喜愛的「搶孤品」大放送，民眾不妨安排假期到場卡位。

至於選手關心的第二階段攻頂問題，恆春鎮公所確認今年將恢復前年使用的布條，不再使用麻繩或塑膠繩索，有鑒於當天領隊會議宣布繩索的規定引發選手不滿，今年裁判會議確定後，將考慮在比賽前幾天另行公布繩索樣式。