〈南部〉宋江陣、生態課 各校用特色招生

2017-08-19

〔記者劉婉君／台南報導〕南市今年有五所國小新生僅一人，各校為了維護學生的學習權利，各提出因應對策，面對少子化，各校也發展學校特色，希望能稍減大環境造成的衝擊。

後壁區新嘉國小今年首度面臨只有一名新生的困境，為吸引學生，校方除了維持教學品質，也積極發展學校特色，持續傳統宋江陣的本位課程計畫；另外，因校園內有金黃鼠耳蝠，校方也將與雲林的黃金蝙蝠館合作，發展生態特色教學。

為了從源頭改善學生數減少的問題，校方也計畫與社區更密切的合作，除了目前已在進行的防災教育，未來還要透過有機種植等產業上的攜手，結合相關的生態課程，希望可以逐步提高社區的就業人口，讓外流人口回到社區。

後營國小金砂分校在民國九十六年、縣市合併前，曾面臨裁併校危機，校長謝慶皇表示，近年來分校發展全校巧固球，今年獲得全國冠軍，還有機器人、閱讀、藝術等特色課程，學生英文能力測驗也不輸給大校。

新生教學將維持一班一老師，但學生在巧固球、機器人等學習時，會與全校學生一起參與，未來也會思考和本校交流，讓學生有更多與同儕共同學習的機會。

瑞峰國小全校學生均住宿，校方表示，學生用餐、參加活動時都會和其他年級的學生一起相處、生活。

河東國小校長蕭敏華指出，國語、數學等課程仍將由老師一對一教學，但在藝術與人文、體育及晨間規劃部分，則會打破年齡共同學習，補強學生同儕相處的不足。

北門國小校長呂宗憲說，一年級部分課程將採跨年級方式進行，促進學生與同儕的互動。分校近年來發展傳統扯鈴、陶笛、武術等特色，但社區人口逐年減少、就業機會少，生源少的問題仍無法解決。