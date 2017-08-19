〈南部〉高雄數位產業推動有成 投資額5年增百億

2017-08-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年邁入第四屆的「高雄遊戲週」昨天登場，響應高雄推動FunTech體感科技產業，現場打造四大遊戲島，吸引許多玩家，並有兩家日本遊戲公司正式宣布進駐高雄。

市府經發局副局長鄭介松表示，近五、六年以來，高雄持續積極推動數位內容產業，廠商從四十六家成長到二一五家，累計投資金額從三．二億成長到一一八億元，創造近萬個就業機會。

為鼓勵遊戲產業人才深耕高雄，高市經發局從二○一四年起舉辦「高雄遊戲週」，今年活動即日起在「DAKUO高雄市數位內容創意中心」展開，一連舉辦三天，吸引超過四十家國內外遊戲團隊與會。

呼應FunTech體感科技園區落腳高雄，現場特別打造競技場、新手村、魔法學院、兵器市集四大遊戲島，讓參與者進入最擬真的遊戲世界。

2日商宣布進駐

來自日本的兩家遊戲公司：株式会社トイディア（Toydea）、株式会社ジェーオーイー（J.O.E），看好高雄未來的數位產業，昨天宣布進駐高雄，將把高雄做為跨海遊戲開發與人才交流的基地。

今、明兩天登場的亞太遊戲交流論壇「魔法學院」，邀請國內外十名重量級遊戲開發者，分享開發經驗；「競技場」遊戲開發工作營，將有日本、台灣遊戲創作者，攜手卅小時不間斷創作，預計產出十二款遊戲。