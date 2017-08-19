〈南部〉逾3千人次通勤 屏東加工出口區苦等客運

2017-08-19

盼協調業者規劃接駁路線

〔記者李立法／屏東報導〕屏東加工出口區每日進出人數超過三千人次，園區員工多來自高屏地區，多年來卻無通勤客運班次，屏東加工出口區管理分處希望屏東縣政府協調客運業者，規劃接駁路線，為投資廠商及員工創造便利交通環境，提升產業聚落機能。屏東縣府表示，樂於提供協助，業者則說，評估是否投入營運。

佔地逾一百二十公頃的屏東加工出口區，與高雄市僅一溪之隔，吸引近四十家機械、食品、太陽能等高技術性廠商進駐，員工超過三千人，本田汽車及台灣最大鍛造輪圈廠巧新也在園區旁投資建廠，形成產業聚落。

屏東加工出口區管理分處長沈龍志表示，園區貨運交通主要是靠高屏大橋及萬大橋連接高雄市與國道一號，因無客運接駁，園區員工上下班得自備交通工具，為吸引廠商投資屏東，鼓勵縣民在地就業，實有必要提升園區及周邊交通的便利性。

縣府願促成 客運業者要評估

在園區工作超過五年的陳姓員工表示，園區位於屏東市邊陲，生活機能不足，中午外出吃個飯都麻煩，只好每天訂外送便當，離園區最近的大眾運輸站是台鐵六塊厝招呼站，有數公里遠，卻無客運接駁班次，對員工上下班很不方便。

沈龍志表示，園區員工多半來自高屏兩地，如果能爭取從園區到台鐵六塊厝站，以及園區到高捷大寮或鳳山站的通勤客運班次，對園區產業聚落的發展是一大利多，因涉及跨縣市客運路線，將尋求屏東縣政府協助。

縣府發言人黃建嘉表示，為協助園區廠商及就業縣民，縣府樂於與園區合作提升交通環境，因客運業者考量的是運量及成本，若運量不足時，該如何調整接駁班次或補貼行駛，還需園區、縣府及業者三方進一步磋商。客運業者表示，等主管機關釋出營運路線規劃後，再評估是否投入營運。