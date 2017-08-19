〈台北都會〉表揚景女拔河隊 柯：成功沒有偶然

2017-08-19

〔記者黃建豪／台北報導〕由拔河強校景美女中與台灣師範大學組成的台灣女子拔河隊，今年七月參加「二○一七波蘭世界運動會」室內女子五四○公斤組賽事，在冠亞軍戰力壓中國奪下金牌，成就四屆衛冕霸業。台北市長柯文哲昨公開表揚時有感而發，稱女子拔河隊員的手上幾乎都長繭結痂，代表成功沒有偶然，幾乎都是靠背後的辛苦換來的。

教育局指出，台灣女子拔河隊今年七月二十五日前往波蘭參加四年一度的二○一七波蘭世界運動會，在女子拔河賽唯一的五四○公斤組賽事，擊敗各國菁英奪冠，更是第四次衛冕金牌成功。為此，隊伍成員昨受邀至台北市政府接受表揚，由柯文哲贈與景美女中隊員、教練每人一萬兩千元獎金，另頒發十六萬元獎勵景美女中。

柯文哲表示，他去年拜訪景美女中，看過隊員訓練情形，這個時代常忘記成功背後是要靠努力換來的，只有失敗是偶然，成功幾乎沒有偶然，除非中樂透一億元，才是不小心的，當時他看到每個隊員的手上都有結痂，知道那是很辛苦的，所以除了要恭喜奪冠，更重要的是，要藉此讓台灣年輕人知道，成功不是偶然，是需要努力的。

首次參與國際大型賽事就奪冠的景美女中高三學生李庭瑄表示，從國中被老師邀進拔河隊開始，拔河就成為每天都必須做的事，奪金那一刻感覺像作夢，完全不敢相信。至於是否喜歡拔河，李庭瑄只是靦腆地說：「不討厭。」