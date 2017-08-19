〈台北都會〉世大運今開幕 台北田徑場周邊交管

2017-08-19

〔記者黃建豪／台北報導〕用路人注意！台北世界大學運動會今晚正式開幕，從下午三時起，開幕場館台北田徑場（小巨蛋）光是遊覽車就會湧入至少兩百四十輛，周邊會有大範圍交通管制，敦化南北路、北寧路、南京東路、長安東路都是重點管制路段，建議改搭捷運或繞道，而二十六日及二十七日將舉辦公路賽，屆時仁愛路、凱達格蘭大道也會嚴格管制。此外，開閉幕當天禁帶瓶裝水或飲料，否則將在入場安檢時被要求倒掉，民眾只能攜帶空瓶至場內飲水站裝水。

下午3時至午夜12時管制

為期十二天的世大運今登場，但在七十九處比賽及練習場館中，只有做為開閉幕場地的台北田徑場周邊會有交通管制，交管日期為在十九日開幕、二十六日滑輪溜冰公路賽、二十七日半程馬拉松及三十日閉幕，四天的特定時段。

按照交通局規劃，今天下午三時至晚間十二時，敦化北路（南京東路至八德路段）全車道封閉、敦化南路（八德路至市民大道段）雙向快車道封閉、北寧路（南京東路至八德路段）封閉。另外，南京東路（復興北路至光復北路段）、八德路（復興北路至光復北路段）、長安東路（復興北路至八德路段），除世大運專用車輛及公車外，其他車輛禁止通行，閉幕規劃將另行宣布。

交管範圍內停車場禁止進出

在開閉幕期間，預期將有上萬人湧入台北田徑場擠得水洩不通，且維安相當嚴格，儘管期間小巨蛋冰上樂園等設施正常開放，但民眾須留意，交管期間不僅管制範圍內的停車場全部禁止進出，自行車也不准上路，包括公車路線都會配合改道及暫停靠站。

而二十六日、二十七日將分別舉行的滑輪溜冰公路賽、田徑競走與半程馬拉松，將從二十六日凌晨零時至中午十二時，封閉凱道及仁愛路；二十七日則從凌晨三時至上午十時，封閉仁愛路二、三、四段（光復南路至杭州南路段）快車道及仁愛路四段（光復南路至市府路段）全線。

交通局提醒，公路賽交管期間，周邊路邊停車格、停車場都會取消及禁止進出，而封路區段都禁止南北向穿越通行，民眾及周邊住戶要留意。