〈台北都會〉訓練警犬緝毒 警署擬設3基地

2017-08-19

警犬業務移交刑事局主導

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署在世大運運用警犬協助維安，目前已著手規劃警犬的發展藍圖，未來將爭取預算，建置北、中、南部地區警犬基地，警犬業務移交刑事局主導，並將先規劃在刑事局北、中、南各偵查大隊配置緝毒犬，協助緝毒，作為打擊毒品犯罪的小尖兵。

刑事局表示，台灣第一支警犬隊， 是於七十五年由保一總隊成立，保一負責反恐維安，故警犬以鎮暴為主要任務，但在預算連年刪減、優秀領犬警員升職離開、新進領犬員無經費進行專業訓練，導致警犬隊任務式微，於一○二年裁撤。

另九十三年成立的保三總隊警犬隊、一○三年成立的新北市警局警犬隊及今年初甫成立的保五總隊警犬隊，均屬任務編組，並無正式人員編制與預算編列，都面臨經費、犬隻、人力短缺及專業訓練等問題。

警政署將藉由世大運警犬維安經驗，參考國際標準建立一套完善建置警犬隊的系統訓練方式，包含領犬員的訓練、警犬勤務編組、執勤作業程序SOP及犬隻工作標準配備等，也將研究朝租用民間訓練的犬隻方式辦理。

規劃設置北中南3基地

未來建置北、中、南部地區警犬基地，包括駐地新北市中和區的新北市警局警犬隊、駐地桃園新屋反恐中心的保一總隊、駐地高雄小港的保三總隊，分別協助支援北、中、南地區執勤與偵辦刑案等任務。