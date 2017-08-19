〈北部〉感念外籍神父 銀行員工合捐救護車

2017-08-19

土銀行善團募200萬 逾750人次響應

〔記者張議晨／宜蘭報導〕眾志成城！土地銀行行善團一○四年發起募款活動，在行員及眷屬慨捐下，今年一月初成功達標，募集金額超過兩百萬元，運用善款購買一輛「羅東聖母號」救護車及兩部AED，昨捐給宜蘭縣羅東聖母醫院。行善團發起人黃金利說，「我們雖不是醫師，但希望用救護車幫醫師救助患者」。

土銀行善團由土銀三重分行行員自發成立的非正式社團，成員每月固定轉存薪資積少成多，兩年前，團員在報章雜誌上得知，羅東聖母醫院外籍神父對宜蘭偏鄉的奉獻，感動之餘促成這次捐車善舉。

黃金利說，羅東聖母醫院外籍神父，從義大利繞過半個地球來到台灣，把生命奉獻給這塊土地，他們只是盡自己力量提供協助，與神父犧牲奉獻相較不算什麼。

行善團成員僅卅人，為達到兩百萬元目標，使出渾身解數，達成首階段七十萬元後，將募款訊息分享至行內員工天地，今年一月四日，最後一筆捐款匯入，跨越兩百萬元門檻，總計有超過七百五十人次響應，有行員、也有眷屬，金額從百元到萬元不等。

贈羅東聖母醫院 巡迴山區醫療

「匯集愛心行善！」黃金利說，他們啟動募款活動後，集結土銀員工、眷屬愛心，才成就這輛「羅東聖母號」，也盼有更多企業響應，讓社會更溫暖。

羅東聖母醫院院長徐會棋說，聖母醫院深耕宜蘭六十五週年，除了一般醫療，院方還承接縣府原鄉醫療服務，醫護人員每天坐上救護車，直達大同、南澳等原鄉為患者服務，每趟來回百公里，持續十幾年不中斷。

徐會棋說，山路蜿蜒又崎嶇不平，救護車折損率高，集結土銀員工愛心的「羅東聖母號」，將優先用於山區巡迴醫療，服務偏鄉的弱勢鄉親。