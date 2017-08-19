〈北部〉老松下說詩 三代詩人齊聚松園別館

2017-08-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「二○一七太平洋文藝營」共計吸引全台四十二名文藝青年參加，並邀請知名詩人葉日松與學員一起到松園別館「樹下說詩」，現場老、中、青三代詩人齊聚百年老松下輪流朗讀詩詞，伴隨夏日徐徐微風，一同徜徉詩海、領略文字之美。

太平洋文藝營今年因邀請到知名詩人、作家葉日松、陳黎、廖鴻基、邱上林、簡齊儒及林育德、康書恩、曾貴麟等人，吸引花蓮、台北、台東及台南等多縣市國中至研究所的青年學子參加，期待能夠透過座談分享，開拓藝文與詩詞創作視野。

悠閒坐在松園別館百年老松下的葉日松，四周環繞著參與文藝營的學員們，四十多人針對作品賞析及文創體驗，試圖將詩句與花蓮的土地、美景結合，進行新的文學創作，並以分組方式，一人一句接續完成一首又一首動人、完整的詩詞。

葉日松說，透過走訪花蓮學苑、將軍府及松園別館，幫助學員將路程上的所思、所感化為詩句，並以小組的力量完成一首結構完整的短詩，讓彼此間品味即興詩句，一起感受文字的藝術、詩的美感。

就讀四維高中二年級的田恆說，有幸能向多名重量級文壇作者學習，除想和他們分享創作心境，更要向他們學習文學真正內涵，並在歷經三天課程後，真正明白創作文學的動機及靈感，就源自於「生活感受」。

營隊秘書曾貴麟說，在具有歷史故事及優美環境的百年老松下，由詩人帶領學員們即興創作，鼓勵把旅行的經驗化為詩句，不僅強化青年藝文能力與在地文化的認同，還能透過朗誦詩詞，用聲線表達出文字豐沛、扣人心弦的情感。