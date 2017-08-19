〈北部〉觀光業者推銷花蓮 搶星國遊客

2017-08-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣多家旅館、民宿、休閒及伴手禮業者，繼六月到香港參加「旅展及觀光推廣活動」後，成功吸引近萬名港澳遊客搭機造訪花蓮，其中十三家業者為拓展下半年度的花東旅遊商機，還遠赴新加坡參與「秋季旅展」，盼能開拓更多東南亞客源。

台灣觀光推廣會也結合商談會及推廣會形式，與新加坡當地重要旅遊業者、媒體互動交流，希望能夠促成合作方案，共同包裝兩地旅遊行程、開拓商機，目前預計將主打體驗泛舟、賞鯨及部落輕旅行等活動，並加入花蓮最夯新景點、位於豐濱鄉的親不知子斷崖天空步道，吸引星國遊客隨時拿起背包就能暢遊花蓮。

交通部觀光局統計今年一至五月新加坡來台旅客人數，累計共達十五萬八千五百四十七人次，較去年同期成長九．三三％，花蓮旅宿觀光業者看準新加坡遊客的自由行潛力，集結旅館五家、民宿相關協會四家、休閒與伴手禮四家等十三家業者，前往新加坡行銷花蓮觀光。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，以城市生活為主的新加坡民眾，多半嚮往花蓮壯闊的自然景觀，串聯交通、住宿及在地文化特色景點後的自由行遊程規劃，歷年來均受到新加坡遊客歡迎。

他說，三天旅展主要以阿美族頭飾DIY、特色伴手禮試吃及摸彩送好禮等活動集客，詢問旅遊資訊的民眾絡繹不絕、反映熱烈，後續還將透過網路社群媒體，建立與新加坡民眾直接互動的宣傳管道，提供遊程規劃建議，希望能創造展後觀光效益，達到下半年度的行銷效果。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，新加坡一直是台灣重要觀光的客源市場，花蓮豐富的自然美景、慢活步調及原住民特色風情，都是許多遊客放鬆輕旅行的絕佳場域，並自花蓮直航香港開通後，間接提升花蓮觀光對港澳、中國及東南亞等地區旅客的吸引力，去年約估有近五萬人次來往花蓮。