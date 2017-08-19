〈北部〉打造大義湧泉亮點 將砸千萬整治

2017-08-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣天然湧泉豐富，三星地區就有大義湧泉等九處，但多半欠缺規劃管理，部分泥沙淤積且髒亂，宜蘭縣議長陳文昌認為，應做妥善規劃，營造成三星觀光新亮點；縣府表示，已針對大義湧泉作規劃，預計投入一千萬元整治，最快明年底完工，縣內將多一處戲水好去處。

除了大義湧泉，緊鄰三星鄉的冬山鄉柯林湧泉，經宜蘭農田水利會整治，風貌煥然一新，另外，南澳鄉東岳湧泉已是知名戲水消暑勝地，暑假期間人潮強強滾。

地方人士向陳文昌反映說，大義湧泉疏於管理，水面布滿布袋蓮、水芙蓉，還有不少塑膠及垃圾，因未做好截流，周邊污水、泥水流入池內，因長年淤積泥沙，水質混濁，不知情民眾還以為一灘死水，不知是處地下湧泉。

陳文昌說，三星地區多湧泉，水從地底自動流出，許多人大讚「天然尚好」，可惜疏於管理，泉池全是污泥，如果未整治，就像暴殄天物，他要求縣府適度開發，並做好後續管理維護。

縣府說，今年先砸四百萬元做初期整治，明年再編列預算，辦理第二期工程，總計投入千萬元，工旅處副處長池騰聯解釋，大義湧泉在交通及觀光上，具有開發價值，現階段處理水質，包括圳溝、民生污水截流，接下來清除池底淤泥，盼恢復清澈水質。

第二期工程施作綠美化，營造親水環境，若無安全疑慮，打算增建戲水設施，大義湧泉鄰近安農溪，遊客眾多，池騰聯說，整治工程完工後，將與安農溪各景點串聯成綠色廊帶，把遊客從景點帶入社區，增加觀光收益。