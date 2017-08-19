〈北部〉兒童醫院BOT 竹市府與馬偕簽約

2017-08-19

桃竹苗迫切需求 將花四年興建

〔記者王駿杰／竹市報導〕桃竹苗沒有兒童專屬醫院，新竹市政府以BOT方式，昨天與新竹馬偕醫院完成簽約，預計花四年在建功高中對面的「機三一」用地興建兒童醫院，未來將設立廿五個科別，提供兒童完整照護及中西醫整合服務、廿四小時兒科急診，解決兒童醫療資源不足問題。

新竹市長林智堅說，全國有三成二的兒科醫師集中在台北地區，新竹市零到十二歲的人口佔十八％，但桃竹苗地區沒有兒童專屬醫院，許多民眾假日與夜間常找不到兒科看診，顯示設立兒童醫院的迫切性。

林智堅說，兒童醫院興建完成後，六年內會通過衛福部兒童教學醫院及醫學中心級兒童醫院評鑑，總病床數兩百床以上，可徹底解決醫療資源不足的問題。

馬偕醫院董事長劉伯恩表示，兒童醫院也將規劃高危險妊娠門診及治療中心、早產兒追蹤門診、加護病房照護團隊，提供兒童全方位且整體串連性的照顧。

劉伯恩表示，全台有四間兒童醫院，只有新竹市兒童醫院是獨立設院，完工後除解決醫療資源不足問題，還可提供超過五百個就業機會。馬偕將投入超過卅億經費，打造全亞洲最先進、最完備的醫學中心級兒童醫院。

馬偕醫院院長蘇聰賢表示，兒童醫院肩負兒童重症、難症的醫療照護及廿四小時兒童急診，也會設立高危險群新生兒後送中心，硬體設施並加入童趣元素，塑造明亮、通透、綠意、活潑的氛圍及綠建築銀級標章設計。

昨天在林智堅與劉伯恩簽約時，部分建功自救會民眾在場外舉牌抗議兒童醫院設址地點不當、場域過小、有交通疑慮等，漠視居民權益。

林智堅：打造最好的兒童醫院

市府回應表示，會尊重部分民眾不同的心聲；林智堅則說，現場有一名黃阿嬤，她的孫女「丸子」因醫療資源不足離開人世，全家人留下遺憾，讓他感受深刻，他以「三個孩子的父親」角色承諾，將打造最好的兒童醫院，讓類似的遺憾不再發生，這是「政府遲到的救贖」。