〈北部〉機捷A10站區 39公頃都計開發動工

2017-08-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園捷運A10站區區段徵收都市計畫」昨天舉行工程開工典禮，A10站區範圍約三十九．○三公頃，包含山鼻、內厝、外社等地區（統稱山腳地區），工程預算金額九億二一七○萬餘元，預計二○一九年四月完工；市長鄭文燦說，完工後A10山鼻站將成為具商業、交通、生活等多元機能轉運中心，也開啟以山鼻站為核心的「山腳時代」。

鄭文燦說，A10山鼻站區段徵收計畫，於去年十月獲內政部核定，工程內容包括整地、道路、排水、交通號誌、污水下水道、自來水、景觀、機電照明、管線等工程，並規劃商業、住宅、車站專用區等，也會預留一公頃土地興建六百戶社會住宅。

鄭文燦說，A10山鼻站區段徵收具有三大特色，首先是五十公尺的機捷景觀大道，可做為完整綠帶空間，其次規劃有五座埤塘景觀公園，分別命名為「山鼻之戀」、「山鼻之舞」、「山鼻之聚」、「山鼻之願」、「山鼻之望」，第三則是發展坑子溪自行車道成為站區特色；周圍還有陳家公祠「德馨堂」、頂社林家祖厝「德門居」等歷史古蹟，將併同坑子溪、大古山休閒農業區規劃，結合鄰近的五酒桶山步道，讓當地居民享受更優質的生活環境。

鄭文燦表示，配合區段徵收計畫，未來從南崁地區到A10山鼻站可搭乘觀光巴士、接駁公車，到台北市、新北市、桃園國際機場都很方便，世界台商總會也規劃在A10山鼻站區設置台商園區，另，機場捷運A9a緊急停靠站至A11坑口站，也進行橋下道路及人行空間改善工程。

機場捷運沿線車站區段徵收的都市計畫，其中A7體育大學站由內政部營建署開發，主要是為了興建合宜住宅；屬於桃園市開發的部分，除A10山鼻站，目前只有A22老街溪站面積二．七三公頃商業區已經開發完成，A20興南站面積四十七．五五公頃、A21環北站面積四十二．三三公頃，目前仍在內政部審議中；A11坑口站、A15橫山站、A16大園站，則納入航空城都市計畫辦理。