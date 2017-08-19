〈中部〉延緩失能照護 銀得健康站開班

2017-08-19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市有逾三十一萬名老人，每十人至少就有一名老人，為預防及延緩失能，昨天啟動「銀得健康站」開辦班級課程，讓輕、中度失能長者從社區到居家端獲得更多照顧，訓練肌力並延緩老化。

台中市目前開設六十六個銀得健康站開班，設計三十八種課程方案，衛生局長呂宗學指出，包含肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養及認知促進等，每週一至二次，每次二小時的健康促進課程，讓長輩持續活絡筋骨，今年獲中央核定約五千五百萬元，預計增設至二百三十九班。

昨天銀得健康站啟動典禮，西區忠誠里健康站健促體態班的阿公阿媽敲鑼打鼓，演奏桂河大橋進行曲，進行時尚走秀表演，氣氛歡樂。

衛生局指出，健促體態班為時尚班，結合美姿美儀老師與資生堂及雲門舞集等師資，教阿公阿嬤們化妝、肢體展演等，未來還會去街拍，規劃時尚走秀，這次班級一樣由承辦台中市許多長照等的弘道老人福利基金會開辦，副市長林依瑩昨天也出席活動。

忠誠里長田玉蓮說，期待未來能設計更多預防及延緩失能方案，並釋出更多公共空間，提供長輩更完善的老年生活。

民眾申請銀得健康班可撥打四一二八○八○，手機撥打請加○二，或上網台中市長期照顧管理中心查詢與申請，也可直接與據點聯絡，後續會由照顧管理專員進行相關評估。