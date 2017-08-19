〈中部〉公益跨界聯盟 助庇護工場賣產品

2017-08-19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕打開身障團體及庇護工場的行銷通路，社會局與萊爾富、「電商之星—公益商城」、四家身障團體及庇護工場合作，只要民眾透過萊爾富及公益商城向四家機構訂購月餅或烘焙產品，就可直接到萊爾富取貨；透過公益商城向同一機構購買五百元還可抽獎。

社會局昨天在萊爾富超商台中建興店舉辦「優先採購身心障礙機構團體或庇護工場公益跨界聯盟—中秋獻愛」記者會，社會局長呂建德、民政局長周永鴻等人皆出席支持，為身障者加油打氣，民眾可直接到萊爾富及「電商之星—公益商城」下訂單，就可直接到萊爾富取貨，而且不限定是月餅，身障團體及庇護工場平時產品也可用店配。

社會局表示，四家合作的身障機構分別是美麗境界社區復健中心、同心圓社區復健中心、台中市聽障生活無障礙發展協會（前為蒙恩烘焙坊）、台中市身心障礙者福利關懷協會（微笑天使手作烘焙坊）。

呂建德表示，每到中秋節，庇護工場與社會福利團體推出美味月餅或其他種類伴手禮，需要社會大眾共同支持，感謝萊爾富連鎖超商熱情響應，將公益秋節禮盒列入全國門市中秋禮盒節慶銷售活動。

社會局指出，除結合公益跨界聯盟外，市府結合花博石虎家族吉祥物發行中市廿七家身心障礙機構團體優先採購手冊暨產品型錄，推廣身障團體產品，手冊內容除香氣四溢的烘焙食品外，還有秋節禮盒、手工皂、便當餐盒、清潔服務等。