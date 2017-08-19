〈中部〉女企業家80大壽 捐80萬校車送十方

2017-08-19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位於大坑山區的十方啟能中心，天天要來回接送慢飛天使到十方接受療育，車程往往要二個小時，校車行駛山區時常故障，一位愛心女企業家在八十歲生日時，贈送一台價值八十萬校車送給十方，十方表示感謝，也為女企業家製作大蛋糕過生日。

十方啟能中心位在台中大坑山區，目前收容七十五名障礙兒，每天需要接送孩子到大坑接受療育，但孩子居所分布區域很廣，大多在原台中縣境內，包括豐原、太平、霧峰以及東勢等地，車子時常發生故障，但因十方知名度不夠，加上近年景氣差，民眾捐款意願大減，讓十方根本無力購置新校車。

女企業家柯杜瑞琴 長期捐款行善

台茂關係企業董事長柯杜瑞琴長期出資幫助弱勢家庭，日前大手筆捐助三百萬元給台中市政府購買身心障礙個案服務社工專用汽車、挹注溫馨快遞、食物銀行等善行，獲台中市傑出人士慈光獎章肯定，被視為本土企業楷模。

十方製大蛋糕 幫柯杜女士過生日

柯杜瑞琴最近剛過八十大壽，特別捐出近八十萬元，買了一輛校車給十方啟能中心，做為自己的生日禮物，十方啟能中心收到這份大禮，相當感動，無疑是久旱逢甘霖，還特別製作一個大蛋糕，由執行長魏振豐帶著孩子幫善心的柯杜女士過生日。

魏振豐強調，這個大蛋糕不是買現成的，是前一天烘焙班的老師特別指導學生花心思製作，雖然不是什麼珍貴的禮物，卻代表十方的誠意和感謝。

在障礙兒熱情的生日快樂歌聲中，柯杜瑞琴感動表示，這是她收過最難忘的生日禮物，並同意九十歲時，再上山和十方的孩子一起過生日。