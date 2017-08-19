〈中部〉阿嬤帶大 鄒族溫瀚龍唱台語摘冠

2017-08-19

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山鄒族青年溫瀚龍幼年因父母離異，由阿嬤、姑姑撫養及社福團體幫忙長大，去年他意外「被」參加三立電視台《超級紅人榜》，從不會台語，卻以動人的台語歌聲連闖二十關獲冠軍；嘉義縣議長張明達經營金元寶影音公司，肯定溫瀚龍才華，為他製作新專輯「原色」，上個月推出，希望嘉義在地歌手能發光發熱。

無心插柳 電視歌唱賽連闖20關

溫瀚龍回憶，母親在他幼時離家，父親長年在外地工作，回家給他的印象只有「醉醺醺」，家境窮困，由阿嬤撫養長大，她常為他熬粥摻糖，吃完後再用毛巾幫忙擦臉，祖孫倆牽手走路上學，阿嬤在他讀小學五年級後過世，可是「阿嬤的愛，永遠懷念在心」，包括生前常提醒他「不可以喝酒、抽菸、吃檳榔，做人要有禮貌」，他至今菸酒不沾。

溫瀚龍從未學過音樂，也不會講台語，去年初，同學在網路上看到歌唱比賽資訊後，竟然幫他報名，他到初選現場才知道是台語歌唱比賽，硬著頭皮選唱知名歌手張惠妹的「彩虹」，原以為不可能入圍，未料被製作單位看中，晉級比賽而至奪冠。

嘉縣議長幫出專輯 MV中演出

張明達說，嘉義有許多阿姨、阿嬤都是溫瀚龍的粉絲，他主動向三立表達金元寶公司要跟溫簽約意願，去年十一月簽約後，請名製作人呂曉棟製作專輯及名導演比佛利拍攝MV（影視帶），在溫演唱歌曲「老電影」MV中，他與妻子黃瓊賢擔任男女主角，獻出議長MV初體驗。

溫瀚龍表示，母親在電視上看到他參加歌唱比賽後，輾轉聯繫見面，他曾經對父母只有「恨」，如今放下怨念，期盼父母重回家庭及「一家人團圓」。