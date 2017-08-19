〈中部〉台中市公有停車場月票 明年擬全面採抽籤制

2017-08-19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市一一六處公有停車場，月票取得多半採抽籤制，但目前還有一些停車場採登記排隊制，讓很多候補民眾等了多年都排不到，因此交通局研議改革制度，希望明年起逐步調整全市公有停車場月票均採抽籤制，讓有需求者享有更公平使用停車場的權利。

讓民眾享有更公平權利

台中市一一六處公有停車場，其月票價格會依地點不同，分為六百至一千二百元兩種，目前停車場月票多數採抽籤制，只有一些還是登記排隊制，造成候補民眾等了多年還等不到，因此交通局研議明年起逐步調整全市公有停車場月票均採抽籤制。

交通局表示，西區府後街與康樂街口的公有府後街地下停車場，自九十一年迄今月票發售採登記排隊制，由於鄰近住宅區與法院地檢署等公部門，退購月票人數稀少，目前候補第一位的民眾，竟已排隊長達六年，停車場形同部分人士專用。

登記排隊制 引發專用疑慮

交通局表示，截至今年八月統計，該停車場登記欲購買月票候補人數高達八九四人，因為採登記排隊制，也就是必須有缺額才能遞補，目前排第一順位的候補者是在一百年一月廿七日辦理登記，至今已等了六年還等不到，凸顯月票發售制度已出現問題，許多候補者也陸續向交通局抗議，希望儘速改變這種不公平的情況。

交通局長王義川表示，該停車場月票九十一年啟用以來，價格始終維持每張每月六百元，一○五年因應市場供需，調整為每張每月一千二百元，不料卻遭部分使用者反彈，且向法院提告，即使月票調為每張每月一千二百元，排隊等待的民眾仍將近九百人。

交通局表示，試著改革月票購買制度，同樣也遭既有使用者反彈，向法院提告，而部分既有月票持有者，仍不斷提出訴訟。

交通局強調，若其他訴訟案於今年底前有確定判決結果，預計自明年逐步調整本市公有停車場月票販售方式，一律改為抽籤制。王義川表示，公有停車場是公共造產物，交通局會在此前提下，維護多數公眾的利益。